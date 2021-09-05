Son dakika: Güney Amerika Futbol Konfederasyonu: "Maç hakkındaki kararı FIFA Disiplin Kurulu verecek"
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Son dakika: Güney Amerika Futbol Konfederasyonu: "Maç hakkındaki kararı FIFA Disiplin Kurulu verecek"

Son dakika: Güney Amerika Futbol Konfederasyonu: 'Maç hakkındaki kararı FIFA Disiplin Kurulu verecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, (CONMEBOL) Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceğini açıkladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, (CONMEBOL) Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceğini açıkladı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin karşılaşması 6. dakikada Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sahaya girmesiyle yarıda kaldı. Yetkililer, Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Buendia'nın ülkeye geldiğinde ulusal sağlık protokolünü uygulamadıkları gerekçesiyle söz konusu futbolcuları sınır dışı etmek istediklerini açıkladı. Arjantinli futbolcular ise bu istek karşısında tepki gösterdi ve sahadan çekildi. Yaşanan olayların ardından Güney Amerika Futbol Konfederasyonu ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Konfederasyondan yapılan açıklamada karşılaşma hakemi ve maç komiserinin FIFA Disiplin Kurulu'na bir rapor vereceği ifade edildi. Verilen rapor doğrultusunda yarım kalan müsabaka ile ilgili son kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceği aktarıldı.

(İHA)

Son dakika: Güney Amerika Futbol Konfederasyonu: 'Maç hakkındaki kararı FIFA Disiplin Kurulu verecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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