Güney Amerika'dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu'da karantinaya alındı
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Güney Amerika'dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu'da karantinaya alındı

Güney Amerika'dan önce uçakla İstanbul'a ardından da otobüslerle Çorlu'ya getirilen 64 Türk vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alındı.

Güney Amerika'dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu'da karantinaya alındı
14.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:30

Güney Amerika'dan önce uçakla İstanbul'a ardından da otobüslerle Çorlu'ya getirilen 64 Türk vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alındı.

Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba'dan önce İstanbul'a ardından 3 ayrı otobüsle Çorlu'ya getirilen 64 Türk vatandaşı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında KYK Çorlu Erkek öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı.

Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındılar.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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