Güney Amerika'da Kovid-19 vakaları artıyor BUENOS Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor.

BUENOS Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor.

Latin Amerika'da ilk vakanın görüldüğü Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 1025'e yükseldi.

Virüsten en çok etkilenen ve ülkenin en zengin eyaleti Sao Paulo'da karantina ilan edildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Brezilya'nın en kalabalık ve en zengin eyaleti Sao Paulo'da 15 gün karantina uygulanacak.

Sao Paulo'da 15 kişi hayatını kaybetti, 396 vaka kaydedildi.

Bolivya'da karantina ilan edildi

Bolivya'da 19 kişide görülen koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina ilan edildi.

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, ülkede pazar gününden itibaren 14 gün karantina uygulanacağını, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerin öğle saatlerine kadar açık kalacağını ve her evden bir kişinin alışveriş için dışarı çıkabileceğini açıkladı.

Hastane ve sağlık merkezlerinin hizmet vereceğini belirten Anez, halkın sağlık hizmeti ihtiyacı duyduğunda evden çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Şili'de de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki kadının öldüğünü duyurdu. Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de şimdiye kadar 537 vaka görüldü.

Öte yandan, Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve ülkedeki vaka sayısı 4'ü ölü 158, Şili'de 537, Uruguay'da 110, Paraguy'da 1'i ölü 18, Peru'da 5'i ölü 318, Ekvador'da 7'si ölü 506, Kolombiya'da 196, Venezuela'da 42 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA