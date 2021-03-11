Güney Amerika'da COVAX kapsamında ikinci Kovid-19 aşı teslimatı Peru'ya yapıldı
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Güney Amerika'da COVAX kapsamında ikinci Kovid-19 aşı teslimatı Peru'ya yapıldı

11.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 07:56
Güney Amerika'da COVAX kapsamında ikinci Kovid-19 aşı teslimatı Peru'ya yapıldı

Peru, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ikinci Güney Amerika ülkesi oldu.

Peru, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ikinci Güney Amerika ülkesi oldu.

Başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda, aşıların teslimi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı Francisco Sagasti, 167 bin 500 dozluk ilk sevkiyatı aldıklarını belirterek, "Bu teslimat, Peruluları neşe ve umutla dolduran bir şeydir." ifadesini kullandı.

Sagasti, COVAX ile 13 milyon 200 bin doz aşı için anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, aşıya erişimi olmayan ülkeler için COVAX'ın çok özel bir proje olduğunu dile getirdi.

Ülkede yaklaşık bir aydan bu yana aşılama kampanyasının duraksamadan devam ettiğine işaret eden Sagasti, "Aşıların mevcudiyetine bağlı olarak, tempomuzu hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Peru hükümeti, şimdiye kadar COVAX'ın yanı sıra Pfizer'dan 20 milyon ve AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin doz aşı almak için anlaşma yaptı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da, bugüne kadar 1 milyon 387 bin 457 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 48 bin 323 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya, Güney Amerika ülkeleri içinde COVAX'tan faydalanan ilk ülke olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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