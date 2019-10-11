11.10.2019 23:27

Güney Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu

AKSARAY'a tatil için gelen Güney Afrika uyruklu Kamedıen Rıdduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Rıdduwaan cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'a defnedildi.

2 kardeşiyle birlikte Türkiye'yi gezmeye gelen Kamedıan Rıdduwaan, Ihlara Vadisini gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi bir otelde konaklayarak geçiren Rıdduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri Rıdduwaan'ı hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polis haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Rıdduwaan'ın öldüğünü belirledi. Rıdduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'da Evrah mezarlığında defnedildi.

Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında Ihlara Vadisi için Aksaray'da bulunduklarını belirterek, "Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye'ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gezmeye gelmişler. İlk gün Söğüt'e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul'a dönecektik." diye konuştu.

Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Rıdduwaan (60),? Bizim inancımızda, vefat eden insan hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük." dedi.

Kaynak: DHA