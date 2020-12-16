Güney Afrikalı Müslümanlardan Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki
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Güney Afrikalı Müslümanlardan Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki

16.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:26
Güney Afrikalı Müslümanlardan Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki göstererek bunun durdurulması için çağrı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki göstererek bunun durdurulması için çağrı yaptı.

Güney Afrika Birleşmiş Ulema Konseyi Temsilciliği (UUCSA), Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta, Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasının durdurulması için bu ülkeye baskı uygulanmasını istedi.

İslam'da cenazelerin yakılmasının yasak olduğuna işaret edilen talepte, bu adımın Müslümanların kutsallarına saygısızlık olduğunun altı çizildi.

Bakanlığa gönderilen mektuba Güney Afrika Müslüman Birliği, Awkaf Vakfı ve Müslüman Avukatlar Derneği gibi kuruluşlar da destek verdi.

Sri Lanka itirazları reddetti

Sri Lanka'da nisan ayında Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cesetlerin yakılması zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

Birleşmiş Milletler'in Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırdı.

Sri Lanka Müslüman Konseyi de ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin çoğunlukla Müslüman olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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