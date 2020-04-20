Güney Afrikalı Müslümanlardan 1 milyon kişiye Kovid-19 yardımı
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Güney Afrika, Güncel

Güney Afrikalı Müslümanlardan 1 milyon kişiye Kovid-19 yardımı

Güney Afrika Müslüman Birliği (SAMC), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkedeki ihtiyaç sahibi bir milyon insana yaklaşık 3 milyon dolar insani yardım gerçekleştirdi.

20.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:56
Güney Afrikalı Müslümanlardan 1 milyon kişiye Kovid-19 yardımı

Güney Afrika Müslüman Birliği (SAMC), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkedeki ihtiyaç sahibi bir milyon insana yaklaşık 3 milyon dolar insani yardım gerçekleştirdi.

SAMC yetkililerinden Mickaell Collier yaptığı yazılı açıklamada, dördüncü haftasına giren sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini, bu kapsamda ihtiyacı olan 1 milyon insana yaklaşık 3 milyon dolar tutarında gıda ve maske yardımı yapıldığını bildirdi.

Sosyal mesafe ve izolasyonun önemine değinen ve halka sokağa çıkma yasağına uymaları çağrısında bulunan Collier, "Evinizde kalın. İhtiyacınızı bize bildirin, biz evinize getirelim." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğine ve yoksulluğu giderek arttırdığına işaret edilen açıklamada, toplumda artan gerginlik nedeniyle ülkenin West Cape eyaletinde ailelerinin temel gıda ihtiyacını karşılamada çaresiz kalan bir grup insanın dükkanları yağmaladığının da altı çizildi.

59 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyona yakın Müslüman yaşıyor. SAMC, 20'ye yakın vakıf ve derneğin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üç bin 158 kişide Kovid-19 tespit edilirken, ölü sayısı 54'e yükseldi. Sokağa çıkma yasağının ise mayısa kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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