Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı
Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı.Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.
17.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:37
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Müslümanlar evlerde sosyal mesafeyi koruyarak cuma namazı kıldı.
Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com