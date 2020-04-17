Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı
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Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı

Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı.Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.

17.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:37
Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Müslümanlar evlerde sosyal mesafeyi koruyarak cuma namazı kıldı.

Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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