Güney Afrikalı Müslümanlar, "Muhammed Emin Saraç Vakfı"nı kuruyor
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Güney Afrikalı Müslümanlar, "Muhammed Emin Saraç Vakfı"nı kuruyor

23.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:54
Güney Afrikalı Müslümanlar,

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Awfaq SA Vakfı, 19 Şubat'ta vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın adını taşıyan bir vakıf kurma kararı aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Awfaq SA Vakfı, 19 Şubat'ta vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın adını taşıyan bir vakıf kurma kararı aldı.

Awfaq SA'dan yapılan açıklamada, ünlü Türk aliminin anısına kurulacak vakfın isminin de "Şeyh-ül Hadis Muhammed Emin Saraç Vakfı" olacağı bildirildi.

Açıklamada, vakfın Saraç'ın izinden giderek İslami ilimler üzerine çalışma yürütecek nesiller için faaliyet göstereceği kaydedildi.

Awfaq SA yöneticisi Mickaeel Collier de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Afrikalı Müslümanlar adına Saraç'ın ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, Güney Afrika'da ünlü Türk aliminin anısının yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Collier, vefatından önce Saraç'la tanışmış olmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek,"Saraç, tüm hayatını İslami ilimlerin paha biçilmez öğretisi ile İslam'ın hizmetine adadı, olağanüstü adanmışlık ve sarsılmaz bir cesaretle bir çok liderin ortaya çıkması için temel attı." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'daki Müslüman ve tarihsel olarak dezavantajlı toplulukların, sosyo-ekonomik, politik, eğitimsel ve manevi olarak güçlendirilmesi amacıyla 2000 yılında kurulan Awfaq SA, toplumsal kalkınmadan sağlığa, eğitimden altyapı gelişimine bir çok alanda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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