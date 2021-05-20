Güney Afrikalı liman işçilerinden İsrail gemilerine boykot
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Güney Afrikalı liman işçilerinden İsrail gemilerine boykot

Güney Afrikalı liman işçilerinden İsrail gemilerine boykot
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Hint Okyanusuna açılan kapısı Durban Limanı'nda işçiler, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için, İsrail gemilerinin yüklerini boşaltmayı boykot etme kararı aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Hint Okyanusuna açılan kapısı Durban Limanı'nda işçiler, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için, İsrail gemilerinin yüklerini boşaltmayı boykot etme kararı aldı.

Güney Afrika Taşımacılık İşçileri Sendikasından (SATAWU) yapılan açıklamada, İsrail gemilerine yönelik boykot kararının, Genel Filistin Sendikaları Federasyonunun (PGFTU), İsrail gemilerinin ve mallarının limanlardan ve havalimanlarından boşaltılmasının boykot edilmesi çağrısının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, dün gece limana demirleyen İsrailli Zim firmasına ait Zim Shangai isimli geminin yükünün boşaltılmasının işçiler tarafından boykot edilmesinin, İsrailli firmaya karşı küresel çapta gerçekleştirilen eylemlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

İşçiler ayrıca, Filistin halkıyla dayanışma adına, yarın Durban kentinde bir araya gelerek gösteri düzenleyecek.

Güney Afrikalı liman işçileri, daha önce 2009 yılında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail gemilerinin yükünü boşaltmayı reddetmişti.

Geçtiğimiz hafta İtalya'nın Livorno kentinde de işçiler Zim firmasına ait Asiatic Island isimli gemiye sevkiyat yapmayı, içinde Filistin halkını öldürmek için kullanılabilecek silah ve patlayıcı bulunduğu gerekçesiyle reddetmişlerdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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