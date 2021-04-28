Güney Afrikalı liderler, Mozambik toplantısını erteledi
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Güney Afrikalı liderler, Mozambik toplantısını erteledi

Güney Afrikalı liderler, Mozambik toplantısını erteledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) tarafından Mozambik'teki terör örgütü Ensar'ul Sunna ile ilgili yarın yapılacak toplantının ertelediği bildirildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) tarafından Mozambik'teki terör örgütü Ensar'ul Sunna ile ilgili yarın yapılacak toplantının ertelediği bildirildi.

Botsvana Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mozambik'in başkenti Maputo'da yapılması planlanan SADC Zirvesi'nin ertelendiği açıklandı.

Güney Afrikalı liderler, Mozambik'te terörle mücadele için 2 bin 500 askerlik misyon kurulmasının planlandığını açıklamıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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