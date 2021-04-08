Güney Afrikalı liderler Mozambik'teki terör krizine karşı "ortak yanıt" verilmesi çağrısı yaptı
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Güney Afrikalı liderler Mozambik'teki terör krizine karşı "ortak yanıt" verilmesi çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Güney Afrikalı liderler Mozambik'teki terör krizine karşı 'ortak yanıt' verilmesi çağrısı yaptı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle yaşanan güvenlik krizine karşı "ortak yanıt" verilmesi çağrısı yaptı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle yaşanan güvenlik krizine karşı "ortak yanıt" verilmesi çağrısı yaptı.

Afrika'daki 16 ülkenin üye olduğu SADC üyesi ülkelerin liderleri, Mozambik'in başkenti Maputo'da bir araya gelerek bu ülkedeki Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle yaşanan krizi görüştü.

SADC Savunma ve Güvenlik Politikası Kurulu Başkanlığını yürüten Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, açılış konuşmasında, Mozambik'teki terör saldırılarına karşı "ortak yanıt" verilmesi çağrısı yaptı.

Masisi, "Mozambik'in kuzeyindeki terörist saldırılar sadece Mozambik halkını değil tüm güney Afrika bölgesini tehdit ediyor ve bu yüzden saldırılara karşı ortak yanıt vermeliyiz." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk, "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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