Güney Afrikalı liderler, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede Mozambik'e destek sözü verdi

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Ensar'ul Sunna terör örgütüyle yaklaşık 4 yıldır mücadele eden Mozambik'e destek sözü verdi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Ensar'ul Sunna terör örgütüyle yaklaşık 4 yıldır mücadele eden Mozambik'e destek sözü verdi.

SADC Genel Sekreteri Stergomena Lawrence Tax, Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen zirve sonrası basına yaptığı açıklamada, terörle mücadelede Mozambik'e destek kararı alındığını belirtti.

Tax, "SADC bölgesi genel olarak barış içinde olmasına rağmen terör ciddi bir tehlike olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

SADC üyesi 16 ülke liderinin, bölge güvenliğini de etkileyen Mozambik'teki Ensar'ul Sunna örgütüne karşı ortak bir adım atılması noktasında anlaşma sağladığını anlatan Tax, 20 Haziran'da Maputo'da terörle mücadele konusunda bir zirve daha yapılacağını bildirdi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak