Güney Afrikalı "Ekonomik Özgürlük Savaşçıları" İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi
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Güney Afrikalı "Ekonomik Özgürlük Savaşçıları" İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

Güney Afrikalı 'Ekonomik Özgürlük Savaşçıları' İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen siyasi partilerinden Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için, İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen siyasi partilerinden Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için, İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

EFF'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, parti üyelerinin ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da, İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'in yanındayız." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılından beri iktidar partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) eski gençlik kolları başkanı Julius Malema tarafından 2013 yılında kurulan EFF, ülkede en fazla oy oranına sahip üçüncü parti olma özelliği taşıyor.

Pan-Afrikanizmi benimseyen partinin lideri Malema, zaman zaman beyaz ırk karşıtı söylemleriyle de gündeme geliyor.

Alt meclis olan Ulusal Meclis'teki 400 sandalyeden 44'üne sahip olan parti, üst meclis Ulusal Eyaletler Konseyi'ndeki 90 sandalyeden 11'ini elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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