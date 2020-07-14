Güney Afrikalı bakan ve eşinde Kovid-19 tespit edildi
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Güney Afrikalı bakan ve eşinde Kovid-19 tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ile eşi Nolwandle Mantashe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrikalı bakan ve eşinde Kovid-19 tespit edildi
14.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:36

Güney Afrika Cumhuriyeti Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ile eşi Nolwandle Mantashe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bakan ve eşinin test sonuçlarını aldıktan sonra kendilerini karantinaya aldığı açıklanırken Bakan Mantashe'nin çalışmaya evinden devam edeceği kaydedildi.

Bakana salgının başlangıcından beri 3. kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 önlemleri bir ay daha uzatıldı

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede Kovid-19 tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ülkedeki tüm iş yerleri, ulaşım araçları ve ortak kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale gelirken, alkollü içki satışı da yasaklandı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyondan fazla test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı. En fazla vaka ise Gauteng bölgesinde görülüyor.

Kaynak: AA

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