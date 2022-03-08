Güney Afrikalı atlet Thado Dlodlo'ya 2,5 yıl men cezası verildi

Güney Afrikalı atlet Thado Dlodlo, doping yaptığı gerekçesiyle spordan 2,5 yıl men cezası aldı.

Güney Afrika Dopingle Mücadele Spor Enstitüsünden (SAIDS) yapılan açıklamada, milli atlet Dlodlo'ya 2021'in nisan ayında uygulanan doping testinin pozitif çıktığı ve sporcuya 29 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere 2,5 yıl men cezası verildiği belirtildi.

Buna göre Dlodlo'nun yasağı 28 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.

Dlodlo'nun da yarıştığı Güney Afrika takımı, geçen yıl Polonya'da düzenlenen Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda 4x100 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.