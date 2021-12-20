Güney Afrika, Zimbabveli sığınmacılara tanıdığı muafiyeti uzatmayacak

Güney Afrika hükümeti, 2008 ve 2009 yılında ekonomik ve siyasi bunalım nedeniyle ülkeye sığınan yaklaşık 250 bin sığınmacıya verdiği özel muafiyet statüsünü yenilemeyecek.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, yaptığı açıklamada, Zimbabveli sığınmacılara ülkede ikamet için çeşitli muafiyetler tanıyan özel statünün 31 Aralık'ta sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Güney Afrika'nın kaynaklarının mültecileri barındırmaya yetersiz kaldığını belirten Motsoaledi, hükümetin bu kişilere vatandaşlık vermesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Bakan Motsoaledi, Zimbabve hükümetinden de bu konuda baskı gördüklerini aktararak, "Zimbabwe hükümeti kendi ajanlarının peşine düştü ve şimdi de korktukları için Güney Afrika'nın onları tutmasını istiyor." ifadesini kullandı.

Özel statüleri sona eren Zimbabvelilerin vize başvurusunda bulunması veya ülkeyi terk etmesi gerekecek.

Zimbabve'de 2008-2009 yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik bunalımın ardından yüz binlerce Zimbabveli Güney Afrika'ya sığınmıştı.

Sığınmacıların arasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin otoriter rejiminden kaçan istihbarat ve güvenlik görevlileri de bulunuyordu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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