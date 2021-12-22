Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu.

Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu. Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Güney Afrika Meteoroloji Servisi'nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi. Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

(İHA)

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title