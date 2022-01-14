Güney Afrika yerli üretim nano uydularını uzaya gönderdi - Haberler
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Güney Afrika yerli üretim nano uydularını uzaya gönderdi

Güney Afrika yerli üretim nano uydularını uzaya gönderdi
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da üretilen 3 nano uydu, ABD'li havacılık şirketi SpaceX'in Transporter-3 uzay misyonunun bir parçası olarak dün akşam saatlerinde uzaya fırlatıldı.

Güney Afrika'da üretilen 3 nano uydu, ABD'li havacılık şirketi SpaceX'in Transporter-3 uzay misyonunun bir parçası olarak dün akşam saatlerinde uzaya fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan uydular, Güney Afrika'nın Deniz Etki Alanı Farkındalık Uydusu (MDASat) Takımyıldızı Projesi'nin bir parçasını oluşturuyor.

Güney Afrika üretimi uyduların, ülke sularında yasa dışı balıkçılık ve diğer faaliyetlerin izlenmesine yardımcı olması amaçlanıyor.

Yüksek Eğitim, Bilim ve Yenilik Bakanı Blade Nzimande, yaptığı açıklamada, uzaya gönderilen uyduların Güney Afrika için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Nzimande, "Bu görev, Güney Afrika'nın nano uydu geliştirmede Afrika kıtasında lider konumunu daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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