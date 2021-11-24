Güney Afrika yeni Kovid-19 aşı alımlarını erteledi

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı stoklarındaki doluluğu gerekçe göstererek yeni aşı alımlarını erteledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin stoklarında halihazırda 16,8 milyon doz Kovid-19 aşısı bulunması nedeniyle Johnson & Johnson ve Pfizer-BioNTech firmalarından yeni aşı teslimatlarının ertelendiği belirtildi.

Teslimatların hangi tarihe ertelendiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Güney Afrika'da ayda 25 milyon doz Johnson&Johnson aşısı paketleyen Aspen firmasından yapılan açıklamada da Güney Afrika'ya gönderilen aşıların çoğunun bundan sonra kıtanın geri kalanına gönderileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar ülkede yetişkin nüfusun yüzde 35'i aşılandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet