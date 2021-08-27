Güney Afrika, yarın 2 milyondan fazla Kovid-19 aşısını teslim alacak
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Güney Afrika, yarın 2 milyondan fazla Kovid-19 aşısını teslim alacak

Güney Afrika, yarın 2 milyondan fazla Kovid-19 aşısını teslim alacak
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, yarın ABD'den 2 milyon dozdan fazla Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısını teslim alacağı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, yarın ABD'den 2 milyon dozdan fazla Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısını teslim alacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ABD tarafından hibe edilen 2,2 milyon doz aşının 28 Ağustos'ta ülkeye ulaşmasının planladığını belirterek, "Bu, temmuz ayında aldığımız 5,6 milyon aşıya ek olacak." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da bugüne kadar 11 milyon 648 bin 851 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, aşıları tamamlanan kişi sayısı 5 milyon 450 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 45 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 747 bin 18'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 361 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 81 bin 187 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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