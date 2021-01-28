Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak

28.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:32
Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu.

Mkhize, aşı sürecine ilişkin sağlık uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantıda, 2 hafta içerisinde tüm teknik süreci tamamlayıp aşıları tüm bölgelere dağıtmaya başlayacaklarını belirtti.

Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını kaydeden Mkhize, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşabilmek için toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Şubat ayı içerisinde ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, haziran ayına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor.

Afrika kıtasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkede, güncel vaka sayısı 1 milyon 430 bin 648'i geçerken, ölü sayısı da 42 bin 550'ye ulaştı.

İlk defa ülkede görülen ve daha hızlı bulaştığı anlaşılan Kovid-19'un yeni bir türü ise bölge ülkelerinde endişeye yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Muharrem İnce Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Özcan Deniz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:42:30. #1.15#
title