Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk CNC tezgahından geçiyor
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Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk CNC tezgahından geçiyor

04.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:33
Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk CNC tezgahından geçiyor

Konya'da bir firmanın ürettiği CNC tezgahları, Güney Afrika ve Rusya'da uçak ve kamyon fabrikalarında kullanıyor.

Konya'da bir firmanın ürettiği CNC tezgahları, Güney Afrika ve Rusya'da uçak ve kamyon fabrikalarında kullanıyor.

Elfamak Makine, uzun yıllardır devam eden mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının sonucu CNC ahşap ve metal işleme tezgahı üretti.

Otomotiv, mobilya ve endüstrinin birçok kolunda kullanılan uzaktan kumandalı CNC makinesi, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Firma, bugüne kadar yaptığı teknolojik altyapı yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği makinelerle, yurt dışında Türkiye markası olmanın gururunu yaşıyor.

"Uçak fabrikasında çalışan makinemiz var"

Şirketin yöneticisi Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri geliştirerek, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Döküm sektöründe kullanılan büyük ölçekli CNC'leri de imal ettiklerini dile getiren Düzgün, tezgahların, yazılımından tasarımına kadar yerli mühendislik ürünü olduğunu vurguladı.

Düzgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi mesailere kalarak çalışıyoruz. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Yurt dışında sevkiyatlarda pandemi nedeniyle sorunlar yaşadık. Almanya, Rusya, İsveç ile Afrika ve Asya ülkelerine ürünümüzü gönderdik. Güney Afrika'da uçak fabrikasında çalışan makinemiz var. Rusya'da da kamyon üreticisine model işleyen tezgahlarımız var. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından referanslı siparişlerimiz geliyor. Bu makinelerin ithalatını da bir ölçüde azaltmış oluyoruz."

"İtalyan ve Alman makineleriyle rekabet edebilecek noktaya geldik"

Yurt dışında Türk markası olarak tutunmayı başardıklarını söyleyen Düzgün, "Yurt dışı pazarlarında daha fazla yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde söz sahibi olan İtalyan ve Alman makineleriyle rekabet edebilecek noktaya geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliğimizi daha da artıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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