Güney Afrika ve Namibya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı
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Güney Afrika ve Namibya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Güney Afrika ve Namibya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısına, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Namibya'dan tepki geldi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısına, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Namibya'dan tepki geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), yazılı açıklamasında, yaşananların tek başına değerlendirilmeyip iyi koordinasyonun ve ayrıntılı bir gündemin parçası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "apartheid" rejim olarak tanımlanan İsrail'in, Filistin'deki topraklarını gayrimeşru şekilde genişlettiğine ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmek istediğine dikkat çekildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı da 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınamıştı.

Namibya hükümetinden tepki

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da da hükümet, Filistinli ailelerin Doğu Kudüs'ten tahliyesi üzerine artan şiddet olaylarından kaygı duyduklarını açıkladı.

Namibya Uluslararası İlişkiler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Namibya, olası tahliyelerden kaygı duyuyor ve İsrail polisinin, Mescid-i Aksa Camisi'nde barışçıl bir şekilde namaz kılan Filistinlilere saldırısını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, burada da 331 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in dün akşam Gazze'ye yaptığı hava saldırısında ise 9'u çocuk 24 Filistinli şehit olmuş, 103 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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