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Güney Afrika ve Kenya, Afrika Hava Yolları'nı kurma kararı aldı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Ekonomi
Güney Afrika ve Kenya, Afrika Hava Yolları'nı kurma kararı aldı

Afrika'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Kenya Hava Yolları ve Güney Afrika Hava Yolları, kıta içi ulaşımda yabancı şirketlerin etkisini azaltmak için Afrika Hava Yolları grubunun kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.

Afrika'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Kenya Hava Yolları ve Güney Afrika Hava Yolları, kıta içi ulaşımda yabancı şirketlerin etkisini azaltmak için Afrika Hava Yolları grubunun kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.

Kenya Hava Yolları Başkanı İcra Allan Kilavuka, yaptığı açıklamada, yeni grubun daha geniş yolcu ve kargo ağına ulaşılmasına imkan tanıyacağını, karşılaşılan operasyonel zorluklarda ortak çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştıracağını belirtti.

Güney Afrika Hava Yolları Geçici İcra Başkanı Thomas Kgokolo ise iş birliğinin talep toparlanması ve masrafların kısılması da dahil olmak üzere her iki hava yolunun mali iyileşmesine yardımcı olacağını söyledi.

İki şirket de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası zor günler geçirmeye başlamıştı.

İflasın ardından konsorsiyuma devredilen Güney Afrika Hava Yolları, bir yılı aşkın süreden sonra ilk uçuşunu 24 Eylül'de gerçekleştirmişti.

Salgın nedeniyle Afrika hava yolları pazarının yaklaşık yüzde 50 küçüldüğü açıklanmıştı.

AA / Tufan Aktaş - Ekonomi Haberleri
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