Güney Afrika ülkesinde korona vakalar artmaya devam ediyor
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Güney Afrika ülkesinde korona vakalar artmaya devam ediyor

Dünya genelinde korona virüs toplam vaka sayısı 9 milyon 210 bin 2'ye yükselirken, Güney Afrika'da ise vaka sayılarında bir yükselme meydana geldi.

Güney Afrika ülkesinde korona vakalar artmaya devam ediyor
23.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:46

Dünya genelinde korona virüs toplam vaka sayısı 9 milyon 210 bin 2'ye yükselirken, Güney Afrika'da ise vaka sayılarında bir yükselme meydana geldi. Ülkede, vaka sayısı 101 bin 590 oldu.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan korona virüs bugüne kadar geniş bir coğrafyada yayıldı. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 9 milyon 210 bin 2'ye ulaştı. Afrika ülkesi olan Güney Afrika'da ise vaka sayılarında ciddi bir artış meydana geldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 101 bin 590'a yükselirken, ölü sayısı ise bin 991 oldu. Yeni güncellenen vaka sayılarıyla Güney Afrika, Afrika kıtasındaki en fazla vaka görülen ülkelerden biri oldu.

Güney Afrika'daki en fazla vakanın Johannesburg kentinde ekonomik merkezine ev sahipli yapan Gauten Eyaletinde görüldüğünü öğrenildi.

Öte yandan, Güney Afrika, ekonomik baskı nedeniyle vakalardaki artışa rağmen korona kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye devam ediyor. Ülkede berberler ve güzellik merkezleri dahil olmak üzere pek çok faaliyet yapılmasına izin verildi - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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