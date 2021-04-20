Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabveli Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle ülkelerine döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabvelinin ülkesine döndüğü açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabvelinin ülkesine döndüğü açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomiye verdiği zararın artmasıyla göç edenlerin sayısının da artabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle 200 binden fazla Zimbabveli'nin ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Malavi, Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı Afrika ülkelerinden dönen Zimbabveliler inşaattan hizmete, tarımdan ticarete farklı sektörlerde çalışanlardan oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Güney Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 60 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak