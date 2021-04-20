Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabveli Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle ülkelerine döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabveli Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle ülkelerine döndü

Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabveli Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle ülkelerine döndü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabvelinin ülkesine döndüğü açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabvelinin ülkesine döndüğü açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomiye verdiği zararın artmasıyla göç edenlerin sayısının da artabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle 200 binden fazla Zimbabveli'nin ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Malavi, Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı Afrika ülkelerinden dönen Zimbabveliler inşaattan hizmete, tarımdan ticarete farklı sektörlerde çalışanlardan oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Güney Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 60 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Danimarka'nın güvenlik nedeniyle kullanmadığı AstraZeneca aşısına 4 ülke talip oldu
Danimarka'nın güvenlik nedeniyle kullanmadığı AstraZeneca aşısına 4 ülke talip oldu
Fillerin altında kalan Güney Afrikalı kaçak avcı ezilerek hayatını kaybetti
Fillerin altında kalan Güney Afrikalı kaçak avcı ezilerek hayatını kaybetti
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş İrem Derici Hande Erçel
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güney Afrika ülkelerinde çalışan 200 binden fazla Zimbabveli Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle ülkelerine döndü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 23:41:28. #1.15#

title