Güney Afrika ülkeleri, terörle mücadele gündemiyle toplanıyor
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Güney Afrika ülkeleri, terörle mücadele gündemiyle toplanıyor

Güney Afrika ülkeleri, terörle mücadele gündemiyle toplanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı yürütülecek mücadele gündemiyle bugün toplanacak.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı yürütülecek mücadele gündemiyle bugün toplanacak.

Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenecek SADC toplantısında, bölgesel entegrasyon, iş birliği ve kalkınma gibi konular da görüşülecek.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin başkanlık edeceği toplantıda, Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı yürütülen mücadele gündeme alınacak.

Toplantıda ayrıca güvenlik, terörle mücadele, kalkınma, salgın hastalıklar ve kıtlıkla ilgili konular gündeme gelecek.

Toplantıya, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ilk kez katılacak.

Afrika'dan 15 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizlere ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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