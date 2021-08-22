Güney Afrika polisi, sosyal medyadaki "Kovid-19 tedbir seviyelerinin yükseltileceği" iddialarına karşı alarma geçti
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Güney Afrika polisi, sosyal medyadaki "Kovid-19 tedbir seviyelerinin yükseltileceği" iddialarına karşı alarma geçti

Güney Afrika polisi, sosyal medyadaki 'Kovid-19 tedbir seviyelerinin yükseltileceği' iddialarına karşı alarma geçti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, sosyal medyada yayılan "Kovid-19'a karşı ulusal kapanmaya gidileceğini" iddialarının yaratabileceği toplumsal huzursuzluğun önüne geçmek üzere güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, sosyal medyada yayılan "Kovid-19'a karşı ulusal kapanmaya gidileceğini" iddialarının yaratabileceği toplumsal huzursuzluğun önüne geçmek üzere güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Polis Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi itibarıyla alkol satışı ve her türlü toplantı yasağını içeren ulusal kapanmaya gidileceğine yönelik sosyal medyadan yapılan paylaşımların yaratabileceği olası toplumsal gerginliğe karşı vatandaşları korumak üzere ülke genelinde ek güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan şiddeti teşvik edici paylaşımların cezai işlem gerektiren bir suç olduğu hatırlatılan açıklamada, vatandaşlara hukukun üstünlüğüne meydan okuyan şiddet ve suç çağrılarına yanıt vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Hükümetin, Kovid-19 tedbir seviyelerinin artırılacağına yönelik iddiaları yalanlamaması dikkati çekti.

Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri

Güney Afrika'da Kovid-19 vakalarında son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Ülkede şu an yürürlükteki 3. seviye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu tedbirler kapsamında kapalı alanlarda en fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilirken, restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralları gereği yarım kapasite faaliyet gösteriyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 10 bin 748 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 690 bin 973'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 79 bin 471 olarak kayda geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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Güney Afrika polisi, sosyal medyadaki "Kovid-19 tedbir seviyelerinin yükseltileceği" iddialarına karşı alarma geçti - Haberler
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