Güney Afrika, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı

Güney Afrika, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter hesabından, OR Tambo Havalimanı'nda kargo uçaklarından indirilen aşıların fotoğrafını paylaştı.

Haziran sonuna kadar 4,5 milyon doz Pfizer aşısını teslim alacak olan ülke halen kıtada salgının en fazla görüldüğü yer.

Güney Afrika, mutasyona karşı etkili olmadığı gerekçesiyle AstraZeneca aşılarını kullanmaktan vazgeçerek Johnson & Johnson aşılarını uygulamaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar 300 binden fazla kişi virüse karşı aşılandı.

Kovid-19 vakalarının 1 milyon 600 bine dayandığı Güney Afrika'da ölenlerin sayısı ise 54 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu
Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu
Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı
Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Ünal Karaman Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Hindistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güney Afrika, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:58:07. #1.15#

title