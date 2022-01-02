Güney Afrika Parlamentosundaki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında çıkan yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, "Bugün parlamentoda çıkan yangınla ilgili olarak 51 yaşındaki bir erkeğin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bilgisini doğruluyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yangın bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin güvenlik güçlerince sorgulandığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Yangının kundaklama sonucu ortaya çıkmış olması durumunda bunun sadece parlamentoya değil, Güney Afrika'nın bütün değerlerine yönelik bir saldırı olacağını kaydeden Nqakula, "Eğer öyleyse tüm Güney Afrikalılar safları sıkılaştırmalı ve bunu kınamalıdır." diye konuştu.

Cape Town Belediyesi Güvenlikten Sorumlu Komite Üyesi Jean-Pierre Smith, eski meclis binasının üçüncü katının tamamen yandığını kaydetti.

Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Patricia de Lille, kısmen kontrol altına alınan yangının eski meclis binasını tahrip etmesine rağmen Ulusal Meclis binasına sıçramasının engellendiğini açıkladı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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