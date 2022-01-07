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Güney Afrika Parlamentosundaki yangında ihmal izleri

Güney Afrika Parlamentosundaki yangında ihmal izleri
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Cape Town Belediyesinin Güney Afrika Parlamentosunda 2 Ocak'ta çıkan ve binada ağır hasara yol açan yangınla ilgili yayımladığı rapor, binanın söndürme sisteminin vanasının yangın sırasında kapalı olduğunu ortaya koydu.

Cape Town Belediyesinin Güney Afrika Parlamentosunda 2 Ocak'ta çıkan ve binada ağır hasara yol açan yangınla ilgili yayımladığı rapor, binanın söndürme sisteminin vanasının yangın sırasında kapalı olduğunu ortaya koydu.

Cape Town Belediyesi, parlamentodaki yangına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, ilk incelemeler sonucunda binanın yangın söndürme cihazlarına su taşıyan vananın yangın sırasında kapalı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca raporda üç yılda bir periyodik bakım görmesi gereken vananın en son bakımının, 2017'de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bayındırlık Bakanı Patricia de Lille, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, binanın yangın söndürme sisteminin 2021'in ekim ayı öncesinde tamamen işlevsel olduğunu söylemişti.

Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis ise bu raporun itfaiyecilerin olay yerinde gördüklerine dair faydalı bir fikir sunduğunu, ancak yangının sebebini ve herhangi bir sistem arızasının yayılmayı daha da şiddetlendirip şiddetlendirmediğine ilişkin profesyonel adli soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Parlamento binasında 2 Ocak'ta çıkan yangında tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis kullanılamaz hale gelmişti.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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