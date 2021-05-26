Güney Afrika'nın yolsuzlukla suçlanan eski Devlet Başkanı Zuma, mahkemede suçlamaları reddetti
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Güney Afrika'nın yolsuzlukla suçlanan eski Devlet Başkanı Zuma, mahkemede suçlamaları reddetti

Güney Afrika'nın yolsuzlukla suçlanan eski Devlet Başkanı Zuma, mahkemede suçlamaları reddetti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Zuma, Pietermaritzburg kentindeki KwaZulu-Natal Yüksek Mahkemesindeki duruşmasında, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Eski Devlet Başkanı, mahkemenin adil bir duruşma için gereken şartları ve bağımsızlığı koruyamadığını iddia etti.

Zuma'nın avukatı da müvekkilinin adil yargılanma hakkının tehdit edildiğini savunarak, başsavcının görevden alınmasını talep eden belgeler sundu.

Hakim, savunma makamının başvurusunun değerlendirileceğini kaydetti.

Mahkemede, Zuma ile ilgili yolsuzluk suçlamalarına ismi karışan Fransız silah şirketi Thales'in avukatları da suçlamaları reddettiklerini belirtti.

Zuma, mahkeme tarafından suçlu bulunması durumunda 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999 yılında Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzluk yapmakla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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