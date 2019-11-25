Güney Afrika'nın perakende devleri Türkiye'ye geliyor

25.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:54

GÜNEY Afrika'nın perakende devleri İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla Türk firmalarından ürün tedarik etmek ve iş birliği gerçekleştirmek için İstanbul'a geliyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 'Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı' kapsamında Mozambik, Zimbabwe ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Güney Afrika ülkelerinden yıllık iş hacimleri 350 milyon dolar olan perakende alanında faaliyet gösteren 10 ithalatçı firmanın üst düzey yetkilileri ve satın alma temsilcilerini 26-27 Kasım'da İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

MOZAMBİK YATIRIM AJANSI BAŞKANI GELİYOR

Program ile Güney Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, etkinlik Mozambik Yatırım Ajansı Başkanı Mr. Lourenco Sambo'nun da katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşecek.

"GÖRÜŞMELER EKONOMİYE GÜÇ KATACAK"

Alım heyeti organizasyonlarının sayısını artırmayı ve ihracatçı Türk firmalarının başka ülke firmalarıyla ikili görüşme yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Güney Afrika'nın en itibarlı firmalarının ülkemizi ziyaret etmesi ve Türk firmalarıyla buluşması ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor. Hedef rotamız Latin Amerika olmasına karşın gelen talepleri de değerlendirerek başka ülkelerle de yeni organizasyonlar gerçekleştirmeye karar verdik. Amacımız her zaman ülkemiz için daha iyisini yapmak ve 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek. Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu görüşmelerden önemli ve büyük hacimli iş birliklerinin doğmasını umuyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Mozambik Yatırım Ajansı (APIEX) Başkanı Mr. Lourenco Sambo'nun da program kapsamında İstanbul'a gelmesini değerlendiren Okutur, "İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için neler yapılabileceği hususlarını değerlendirmek Mr. Sambo'nun da iştirakleriyle görüşmeler gerçekleşecek. Tüm bu gelişmelerin diğer organize ettiğimiz heyetlerde de olduğu gibi, ülkemiz için son derece olumlu sonuçlara vesile olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA