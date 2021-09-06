Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde son bir haftada üç klinik soyuldu
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde son bir haftada üç klinik soyuldu

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde son bir haftada üç klinik soyuldu
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da bir hafta içinde üç klinikte yapılan soygunda, hasta kayıtları ve ilaç stoku bilgilerini içeren bilgisayarlar çalındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da bir hafta içinde üç klinikte yapılan soygunda, hasta kayıtları ve ilaç stoku bilgilerini içeren bilgisayarlar çalındı.

Johannesburg Belediyesinden yapılan açıklamada, son bir hafta içinde soyulan üç klinikten, hasta kayıtları ve ilaç stoku bilgilerini içeren bilgisayarların da çalındığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlar tarafından etkisiz hale getirilip elleri bağlanan güvenlik görevlilerinin çevre sakinleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Belediye Sağlık ve Sosyal Kalkınma Komiyesi üyesi Eunice Mgcina, gerçekleşen soygunların endişe verici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili bilgi sahibi olanları polise yardımcı olmaya davet etti.

Soygunların kentin düşük gelirli mahalleleri "township"teki kliniklerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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