Güney Afrika'nın iktidar partisi ANC: Seçimlerin ertelenmesini talep etmiyoruz, biz hazırız
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Güney Afrika'nın iktidar partisi ANC: Seçimlerin ertelenmesini talep etmiyoruz, biz hazırız

Güney Afrika'nın iktidar partisi ANC: Seçimlerin ertelenmesini talep etmiyoruz, biz hazırız
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), 27 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimlere hazır olduğu ve seçimlerin ertelenmesinin talep edilmediği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), 27 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimlere hazır olduğu ve seçimlerin ertelenmesinin talep edilmediği bildirildi.

ANC Genel Sekreter Yardımcısı Jessie Duarte, pazartesi gecesi geç saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Seçim Komisyonunun (IEC) seçimlerin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya katılmadıklarını belirterek, "Biz seçime hazırız, Anayasa Mahkemesinin kararını bekliyoruz." dedi.

Duarte, partinin aday listesinin 23 Ağustos saat 21.00 itibariyle sunulduğunu ifade ederek, "Bununla birlikte eğer IEC listelerimizi gözden geçirmemize izin verirse, bunu yapmaktan çekinmeyiz" ifadesini kullandı.

Cape Town Belediye Başkanı Plato aday gösterilmedi

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifakın (DA) lideri John Steenhuisen ise basın açıklamasında, Johannesburg, Cape Town, Tshwane, Ekurhuleni ve Mandela Bay şehirleri için belediye başkan adaylarını belirlediklerini belirterek, adayların belirlenmesi için bir yıl harcadıklarını kaydetti.

Cape Town'un mevcut belediye başkanı Dan Plato'nun, partisi DA tarafından tekrar aday gösterilmemesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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