Güney Afrika'nın iktidar partisi ANC kuruluşunun 110. yıl dönümünü kutlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) kuruluşunun 110. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik yarın ülkenin kuzeyindeki Limpopo eyaletinde, partinin üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

1 Kasım'da düzenlenen yerel seçimde tarihinin en düşük oy oranını alan ANC, bu hafta başında eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın da aralarında bulunduğu bazı parti üyelerinin yolsuzluğa bulaştığını iddia eden devlet raporunun yayınlanmasıyla zor günlerden geçiyor.

Öte yandan ANC son dönemlerde kendi içinde Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın başını çektiği yenilikçi kanat ile eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın başını çektiği gelenekçi kanat olmak üzere iki gruba ayrılmış durumda.

Bu şartlar altında yarınki etkinlik, ANC için son dönemde kaybettiği desteği geri kazanması açısından önem arz ediyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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