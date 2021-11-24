Güney Afrika'nın, iklim hedeflerini karşılamak için 55 milyar dolara ihtiyacı var

Afrika'nın en yüksek sera gazı emisyonuna sahip ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 2030'a kadar emisyon azaltma hedefini karşılaması için 55 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Komisyonundan yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın yıllık yaklaşık 480 milyon ton seviyesindeki karbondioksit (CO2) emisyonunun 2030'a kadar 350 milyon tona kadar düşürme hedefine ulaşmak için 55 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan finansmanının önemli bölümünün uluslararası fonlar, özel sektör ve hükümet tarafından karşılanmasına rağmen, hala yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde finansman açığı bulunduğu kaydedildi.

Kasım başında gerçekleştirilen 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, Güney Afrika'da daha hızlı bir temiz enerji dönüşümüne yardımcı olmak üzere 8,5 milyar dolarlık finansal destek sunacağını açıklamıştı.

Hükümet 12 Kasım'da temiz enerjiye geçiş finansmanı için ulusal enerji firması Eskom'un işlettiği kömürle çalışan elektrik santrallerinden bazılarını satışa çıkarmaya hazırlandığını bildirmişti.

Eskom'a ait kömür santrallerinin toplam piyasa değerinin 30 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Elektrik enerjisinin yüzde 80'inden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılayan Güney Afrika, halihazırda dünyada en fazla sera gazı emisyonuna sahip ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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