Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Zuma hakkında tutuklama emri
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Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Zuma hakkında tutuklama emri

Güney Afrika mahkemesi yolsuzluk davası duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Jacob Zuma hakkında tutuklama emri verdi.

04.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:24
Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Zuma hakkında tutuklama emri

mahkemesi yolsuzluk davası duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Devlet Başkanı hakkında tutuklama emri verdi.

Güney Afrika devlet televizyonunun haberine göre, Ulusal Savcılık İdaresinin talebi üzerine, duruşmaya katılmayan Zuma için tutuklama kararı yayımlandı.

İdare, hastalığını gerekçe gösteren Zuma'dan buna ilişkin rapor ve kayıtları da mahkemeye sunmasını istedi.

Fransız silah üreticisi Thales'ten rüşvet almakla suçlanan Zuma, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Hasta olduğu için duruşmalara katılmadığı ve Küba'da tedavi gördüğü belirtilen Zuma'nın sağlık durumu hakkında net bilgi bulunmuyor.

Zuma, 2018 yılında iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) baskıları üzerine görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA
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