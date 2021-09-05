Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma'ya şartlı tahliye
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Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma'ya şartlı tahliye

Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma'ya şartlı tahliye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olayları sonrası eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma sağlık durumu nedeniyle şartlı tahliye edildi.

Güney Afrika'da tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olayları sonrası eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma sağlık durumu nedeniyle şartlı tahliye edildi.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında ise 337 kişi hayatını kaybetmişti.

Islah Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Zuma'nın sağlık durumu nedeniyle tıbbi şartlı tahliyeye tabi tutulduğu bildirilerek, kararın 79 yaşındaki Zuma'nın Islah Hizmetleri Departmanı tarafından alınan tıbbi raporun ardından geldiği belirtildi. Açıklamada, Zuma'nın cezasının geri kalanını topluluk düzeltmeleri sisteminde tamamlayacağı, bu sayede belirli bir dizi koşula uyması gerektiği ve cezası sona erene kadar gözetime tabi tutulacağı aktarıldı.

Estcourt Cezaevi Sözcüsü Singabaho Nxumalo ise yaptığı açıklamada, Zuma'nın hala hastanede olduğunu ancak tıbbi bakım almaya devam etmek için eve gidebileceğini belirterek, Zuma'nın hastalığı, şartlı tahliye koşulları veya ameliyattan bu yana sağlığının bozulup bozulmadığı hakkında ayrıntı vermedi.

Jacob Zuma Vakfı Sözcüsü Mzwanele Manyi ise, şartlı tahliye kurulunun kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve Zuma'nın hukuk ekibine danıştıktan sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Estcourt Cezaevi'nde 15 aylık hapis cezasını çeken Zuma, geçtiğimiz ay gözlem için gönderildiği bir hastanede nedeni açıklanmayan bir ameliyat geçirmiş, planlanan daha fazla operasyon için ise hastanede kalmıştı. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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