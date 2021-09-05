Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi
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Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi

Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan ve 7 Temmuz'da güvenlik güçlerine teslim olan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan ve 7 Temmuz'da güvenlik güçlerine teslim olan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi.

Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık raporlarına dayanarak Zuma'nın gözetim şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada Zuma'nın 15 aylık ceza süresi tamamlanana kadar gözetime tabi tutulacağı ve yasalarca belirlenen belirli şartlara uymak zorunda olduğu ifade edildi.

Jacob Zuma Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hala hastanede bulunan Zuma'nın tahliye kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Zuma'nın cezaevine girmesinin ardından temmuz ayında yaşanan olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmişti

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, olayların ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 50 milyar rand (yaklaşık 28,8 milyar lira) olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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