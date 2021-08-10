Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un belediye başkanlığına Matongo seçildi
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Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un belediye başkanlığına Matongo seçildi

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un belediye başkanlığına Matongo seçildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un belediye başkanlığına Jolidee Matongo seçildi.

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un belediye başkanlığına Jolidee Matongo seçildi.

Belediye Komitesinin yaptığı seçimde aday gösterilen Matongo, 9 Temmuz'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölen eski Belediye Başkanı Geoff Makhubo'dan boşalan koltuğu devraldı.

Tek aday olan Matongo, belediye yönetmeliğine göre oylama yapılmadan Belediye Başkanı ilan edildi.

46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.

Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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