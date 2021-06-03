Güney Afrika'nın en büyük kabilelerinden Zulu'da taht krizi
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Güney Afrika'nın en büyük kabilelerinden Zulu'da taht krizi

Güney Afrika'nın en büyük kabilelerinden Zulu'da taht krizi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en önde gelen yerli kabilelerinden Zuluların kralı Misuzulu KaZwelithini kabilede "taht krizi" yaşandığını belirterek, "Sorunu çözeceğiz.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en önde gelen yerli kabilelerinden Zuluların kralı Misuzulu KaZwelithini kabilede "taht krizi" yaşandığını belirterek, "Sorunu çözeceğiz. Bir tahtta iki kral olmaz, yalnızca bir tane olur." dedi.

Kral KaZwelithini, Güney Afrika merkezli basın kuruluşu NewzRoom'a yaptığı açıklamada, babası Kral Goodwill Zwelithini ve annesi Kraliçe Mantfombi Dlamini-Zulu'nun ölümlerinin ardından aile içinde yaşanan krizi doğruladı.

Kral ilan edilmesinin ardından ilk defa basına konuşan KaZwelithini, bu krizin yine aile içi görüşmelerle çözüleceğine inandığını kaydetti.

Annesi Kraliçe Dlamini-Zulu'nun vasiyetiyle tartışmalar arasında tahta geçen Kral, "Zulu halkı bir krala açtı. O tahtta bir kral görmeye açtı. Her şeyin hızlı bir şekilde çözülmesini istedik." diye konuştu.

KaZwelithini, iki çocuğunun annesi olan Ntokozo Mayisela'nın da yeni Zulu kraliçesi olacağını ifade etti.

Hükümdarlığında kırsal kalkınma konularına ağırlık vereceğini belirten KaZwelithini, cinsiyete dayalı şiddete karşı da mücadele edeceğini vurguladı.

Zuluların taht krizi

Kral Goodwill Zwelithini'nin ölümünün ardından, tartışmalı bir vasiyetle tahta geçen Mantfombi Dlamini-Zulu'nun hükümdarlığının meşruiyeti, kralın ilk eşi ve çocukları tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Tahta geçtikten yaklaşık bir ay sonra 29 Nisan'da hayatını kaybeden Kraliçenin vasiyeti doğrultusunda, KaZwelithini kral ilan edilmişti.

Kraliçenin vasiyetinin açıklandığı törende konuşmak isteyen Prens Thokozani'nin engellenmesi, krize neden olmuştu.

Zulu savaşçıları, geleneksel savaş kostümleriyle katıldıkları Kral Goodwill Zwelithini'nin cenaze töreninde, vefat eden krala desteklerini sunmuştu.

Güney Afrika ve Eswatini'de bir prens olarak "ayrıcalıklı" yetiştirilen, ülkenin en iyi okullarından St Charles Koleji ve yurt dışında eğitim aldığı bilinen KaZwelithi'nin hükümdarlığının meşruiyeti konusunda yaşanan aile içi tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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