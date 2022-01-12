Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı - Haberler
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Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar nedeniyle son 4 hafta içinde 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar nedeniyle son 4 hafta içinde 24 kişinin öldüğü bildirildi.

KwaZulu-Natal eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, eyalette 15 Aralık'tan bu yana bir dizi şiddetli fırtına oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle 18 kişinin boğularak, 6 kişinin de yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

700'ün üzerinde binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, yaklaşık ülkede 207 milyon dolarlık maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Güney Afrika Hava Servisi de bugün eyalet genelinde görülmesi beklenen şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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