Güney Afrika'nın 2020'de faaliyetlerini durduran ulusal hava yolu şirketi SAA, uçuşlarını yeniden başlatacak
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Güney Afrika'nın 2020'de faaliyetlerini durduran ulusal hava yolu şirketi SAA, uçuşlarını yeniden başlatacak

Güney Afrika'nın 2020'de faaliyetlerini durduran ulusal hava yolu şirketi SAA, uçuşlarını yeniden başlatacak
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal hava taşımacılığı şirketi Güney Afrika Havayolları (SAA), yaşadığı mali kriz nedeniyle durduğu uçuşlarını eylülde yeniden başlatacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal hava taşımacılığı şirketi Güney Afrika Havayolları (SAA), yaşadığı mali kriz nedeniyle durduğu uçuşlarını eylülde yeniden başlatacak.

SAA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kgokolo yaptığı açıklamada, firma olarak 23 Eylül'de uçuşları yeniden başlatmayı planladıklarını belirtti.

Kgokolo, "Aylarca süren gayretli çalışmaların ardından, SAA'nın hizmet vermeye devam edecek oluşundan son derece memnunuz. Sadık yolcularımızı tekrar ağırlamayı ve Güney Afrika bayrağını gökyüzünde dalgalandırmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

SAA, ilk aşamada Johannesburg merkezli olmak üzere iç hatlarda yalnızca Cape Town'a, dış hatlarda ise Akra, Kinşasa, Harare, Lusaka ve Maputo'ya uçuş gerçekleştirecek.

Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından biri olan SAA, yıllar süren iflas sürecinin ardından 2020 yılının mayıs ayında faaliyetlerini durdurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mali kurtarma girişimleri çıkmaza giren firmanın hisselerinin yüzde 51'lik kısmı, hükümet tarafından bu yılın haziran ayında "Takatso" isimli ticari konsorsiyuma devredildi.

SAA, Türk Hava Yolları'nın da mensubu bulunduğu hava taşımacılığı topluluğu Star Alliance üyesi ilk Afrikalı hava yolu firması olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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