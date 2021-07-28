Güney Afrika, Mozambik'e Ensar-ul Sunna terör örgütüyle mücadele için 1495 asker gönderecek
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Güney Afrika, Mozambik'e Ensar-ul Sunna terör örgütüyle mücadele için 1495 asker gönderecek

Güney Afrika, Mozambik'e Ensar-ul Sunna terör örgütüyle mücadele için 1495 asker gönderecek
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede destek olmak için Mozambik'e 1495 asker gönderme kararı aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede destek olmak için Mozambik'e 1495 asker gönderme kararı aldı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü Ensra-ul Sunna ile mücadele etmek üzere 1495 askerin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika askerlerinin bölgede 15 Ekim'e kadar görev alacağı belirtildi.

Güney Afrika'nın Mozambik'e askeri yardımının maliyetinin yaklaşık 1 milyar Rand'e (580 milyon Türk Lirası) olacağı tahmin ediliyor.

Güney Afrika askerleri, haziran ayında Mozambik'teki Maputo Zirvesi'nde yetkilendirilen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) savunma gücünün bir parçası olarak görev alacak.

Mozambik'te çatışmalar sürüyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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