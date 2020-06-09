Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek
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Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek
09.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:10

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

Bu doktorlara toplam 239 milyon Güney Afrika randı (14 milyon dolar) maaş ödeneceğini kaydeden Bakan Mkhize, bir yıllık anlaşma yapılan doktorların 9 vilayetin hepsinde görev aldığını ifade etti.

Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika'da toplam vaka sayısı 50 bin 879.

Şimdiye kadar 1080 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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