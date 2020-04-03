Güney Afrika, Kovid-19 şüphelilerini bulmak için dijital teknolojiye başvuracak Güney Afrika, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "virüs taşıyanların coğrafi konumlarını kullanan bir izleme programı" geliştirdi.

Güney Afrika, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "virüs taşıyanların coğrafi konumlarını kullanan bir izleme programı" geliştirdi.

Ülkenin yarı resmi operatörü Telkom'un Sağlık Bakanlığı ve özel bir teknoloji şirketiyle tamamladığı programda, Kovid-19'a yakalanan kişilerin konumları kullanılarak kimlerin enfekte olduğu öğrenilmeye çalışılacak.

Telkom'dan yapılan açıklamada, izlemenin telefonlardaki coğrafi bilgi sistemi (GIS) üzerinden yapılacağı ifade edilerek, bu verileri gösteren 1500 el aygıtının sahadaki sağlık çalışanlarına dağıtılacağı aktarıldı.

Afrika'da 1463 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü Güney Afrika'da, yaklaşık 10 bin sağlık çalışanının evleri dolaşarak sağlık taraması yapması planlanıyor.

Daha önce Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan takip sistemi, kişisel bilgileri kullandığı için eleştirilmişti.

Kaynak: AA