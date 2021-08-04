Güney Afrika Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,9 milyar dolar sosyal yardım dağıtacak

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için 27 milyar rand (yaklaşık 1,9 milyar dolar) sosyal yardım ödeneği ayırdı.

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için 27 milyar rand (yaklaşık 1,9 milyar dolar) sosyal yardım ödeneği ayırdı.

Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 Sosyal Yardım Programı kapsamında verilecek toplam 27 milyar randdan yararlanmak için 6 Ağustos'tan itibaren başvuru yapılabileceğini belirtti.

Zulu, uygun şartlara sahip kişilere 350 rand (yaklaşık 206 lira) sosyal yardım verileceğini ifade etti.

Güney Afrika'da Kovid-19

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 263 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 484 bin 9'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 423 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 73 bin 415 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik