Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren Kovid-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği aktarıldı.

Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan Kovid-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği belirtildi.

Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi Kovid-19'a yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini geçti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title